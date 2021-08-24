УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Боевики устроили атаку и пытались сбить украинские флаги над Донбассом

24 августа 2021, 22:32

Оккупанты отреагировали на флаги Украины мгновенно.

  • Флаг Украины
    Флаг Украины facebook.com/pressjfo.news
  • Флаг Украины
    Флаг Украины facebook.com/pressjfo.news
  • Флаг Украины
    Флаг Украины facebook.com/pressjfo.news
  • Флаг Украины
    Флаг Украины facebook.com/pressjfo.news

Сине-желтые флаги Украины стали мишенями для боевиков на Донбассе отправленные по случаю Дня государственного флага Украины в сторону временно оккупированных территорий.

Как сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, традиционно по случаю праздника украинские флаги запускали военнослужащие совместно с волонтерами и местными жителями с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье.

Таким образом они передают привет патриотам, которые остались под оккупацией на территории Донецкой и Луганской областей.

"В одной из механизированных бригад, которая присоединилась к акции, военнослужащие рассказали, что оккупанты отреагировали на флаги мгновенно. С радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем им это не удалось ", — сообщили в пресс-службе ООС.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия самого большого флага Украины в Черкасской области и открытии ко Дню Независимости арт-объекта Сердце Украины.

viber
флаг Украины День Независимости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Боевики устроили атаку и пытались сбить украинские флаги над Донбассом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет"Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет В Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуацииВ Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуации Удар по должникам: в Украине за долги по ЖКХ хотят отключать от тепла домамиУдар по должникам: в Украине за долги по ЖКХ хотят отключать от тепла домами В Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пикВ Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пик Угроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под водуУгроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под воду

Последние новости

22:32

Боевики устроили атаку и пытались сбить украинские флаги над Донбассом

21:50

В США пообещали помочь Киеву в защите от агрессии РФ и намекнули на продвижение в НАТО Видео

21:37

Опасные морозы и метели: появился прогноз погоды в Украине на зиму 2021-2022 Видео

21:05

Россия обвинила Украину и завела дело из-за водной блокады Крыма Видео

21:00

Яркое шоу независимости мнение

Реклама
20:40

Порошенко после нападения резко обратился к Зеленскому и заговорил о "зеленых соплях" Видео

20:14

Избили и оставили умирать: в Конотопе посреди улице нашли мертвым мужчину Видео

20:04

Пригласили "своих": олимпийская легенда Украины возмутилась из-за празднования Дня независимости Видео

19:43

Обмен пленными и встреча в нормандском формате: ТКГ соберется на срочное заседание Видео

19:41

В РФ нагло ответили на предложение Зеленского насчет Крымской платформы и пригрозили участникам Видео

19:15

Похищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандала

19:05

Приметы на 25 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:59

Увильнул от яйца, но не увернулся от зеленки: появились детали нападения на Порошенко Видео

18:26

В Киеве вандал облил краской себя и флагшток под КГГА Видео

18:19

"Борется": Ющенко рассказал о состоянии здоровья Кравчука Видео

18:12

Вышел полноценный трейлер фильма Человек паук: нет пути домой Видео

17:53

Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали Видео

17:49

Опасная погода: в Украину несется ураган и похолодание Видео

17:28

DC comics сделают Супермена геем в новых выпусках комиксов

17:12

Отказавшаяся от гражданства Оксана Баюл выдвинула обвинения Украине и завернулась в флаг США Видео

Реклама
16:57

Лавров взбеленился из-за Крымской платформы: заявил о "неонацистах" и "русофобии" в Киеве Видео

16:32

Участники Марша защитников на Крещатике спели матерный хит про Путина Видео

16:20

Назвали участников концерта ко Дню Независимости на Олимпийском и как его смотреть дома

16:07

Ани Лорак поздравила Украину с Днем независимости после участия в Новой волне в Сочи

15:58

Украина готова к нормандской встрече: Кулеба обратился к РФ Видео

15:55

Парад на День Независимости Украины 2021: онлайн-трансляция

15:40

Дима Монатик отреагировал на получение звания Заслуженный артист Украины Видео

15:28

Макрон планирует посетить Украину: намерения президента подтвердили в МИД Франции Видео

15:18

Tayanna и Джамала представили клип песни Моя Земля ко Дню Независимости Видео

15:14

Рада дала "зеленый свет" проекту большого Государственного герба Украины Видео

14:56

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

14:38

"Ты особенная": звезды поздравили всех с Днем независимости Украины

14:24

Во время парада на Крещатике произошла попытка самосожжения Видео

13:53

Украинцев ждет новый выходной: Зеленский предложил сделать День государственности нерабочим днем Видео

13:48

Отдавшие жизнь за независимость Видео

13:46

Военный сделал предложение возлюбленной на репетиции парада в Киеве: трогательное видео

13:25

В детском лагере на Херсонщине 12-летний мальчик внезапно впал в кому

13:09

За годы независимости из Украины выехали около 10 млн заробитчан - СМИ

13:03

Нация, которая уезжает: эксперт пояснил, как остановить трудовую миграцию из Украины

12:39

В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле Видео

Реклама
12:29

В Киеве продают опасные полуфабрикаты из Италии: что содержит продукция и кто производитель Видео

11:53

Президент Зеленский перед парадом на Майдане потроллил Януковича Фото Видео

11:46

Украинец сенсационно вошел в список главных футбольных талантов вместе со звездами Барселоны и МЮ

11:40

"Сердце Украины": на Черкасчине из стали "Метинвеста" создали уникальный арт-объект

11:35

Черная канарейка из "Хищных птиц" получила сольный фильм

11:02

46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу: о чем все забыли на Крымской платформе мнение

10:39

"Мы никому не подарим ни один камушек нашей истории": Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости Фото Видео

10:37

В НАТО заявили, что Украина и Грузия будут членами Альянса Видео

09:55

Кому флаг, кому борщ и вареники: украинцы назвали главные символы страны

09:30

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости: как пройдет и куда пойти Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять