Боевики устроили атаку и пытались сбить украинские флаги над Донбассом

Сине-желтые флаги Украины стали мишенями для боевиков на Донбассе отправленные по случаю Дня государственного флага Украины в сторону временно оккупированных территорий.

Как сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, традиционно по случаю праздника украинские флаги запускали военнослужащие совместно с волонтерами и местными жителями с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье.

Таким образом они передают привет патриотам, которые остались под оккупацией на территории Донецкой и Луганской областей.

"В одной из механизированных бригад, которая присоединилась к акции, военнослужащие рассказали, что оккупанты отреагировали на флаги мгновенно. С радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем им это не удалось ", — сообщили в пресс-службе ООС.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия самого большого флага Украины в Черкасской области и открытии ко Дню Независимости арт-объекта Сердце Украины.