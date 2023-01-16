Боевой авиации России в Беларуси стало больше: в Генштабе объяснили, в чем угроза для Украины

Оккупант Россия усилила присутствие своей боевой авиации в подконтрольной Беларуси под предлогом так называемых "военных учений", сообщили в Генштабе.

Угроза нанесения ракетных ударов военной авиацией РФ по Украине возрастает - Генштаб ВСУ / armyinform.com.ua, УНИАН

Агрессор Россия под предлогом якобы "военных учений" усилила присутствие своей боевой авиации на территории подконтрольной Москве республики Беларусь. В такой ситуации растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов из Беларуси. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В вечерней сводке Генштаба в понедельник, 16 января, напомнили о том, что агрессор Россия и ее союзника Беларусь начали совместные летно-тактические учения авиаподразделений своих вооруженных сил. В тренировках принимают участия войска обоих государств.

В Генеральном штабе отметили, что российские оккупанты под видом "военных учений" усилили присутствие своей боевой авиации в Беларуси. Из-за этого растет угроза нанесения ракетных ударов с воздушного пространства белорусской республики.

"Таким образом, под видом совместного учения противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно с воздушного пространства Беларуси", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска 14 января нанесли ракетные удары по Киеву. Власти сообщали, что враг бил по объектам критической инфраструктуры. Ракеты, предположительно, запускались с территории Беларуси.

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупант Россия наращивает свое военное присутствие в Беларуси. В частности, россияне разместили не менее 10 военных вертолетов Ми-8 и Ми-24 на аэродроме в Мачулище. Ситуация повышает риски ракетных ударов и применения дронов с территории РБ.

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Угроза наступление на Украину из Беларуси: