Боевые действия могут перекинуться на территорию РФ, но в этом нет смысла - Тука

Нынешняя война коренным образом отличается от войны, которые мы знаем по фильмам или из истории Второй мировой войны.

Украинские военные, ВСУ, Георгий Тука / 93-я ОМБр Холодный Яр

Боевые действия из Украины могут перекинуться на территорию России в 2023 году, но в этом нет необходимости.

В интервью Главреду бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отметил, что нынешняя война коренным образом отличается от войны, которые мы знаем по фильмам или из истории Второй мировой войны.

"Сейчас для уничтожения военной группировки противника вовсе необязательно территориально занимать тот или иной населенный пункт либо регион. Имея соответствующее вооружение, достаточно системно уничтожать логистические центры и логистические пути снабжения воинских группировок – тогда противник будет вынужден самостоятельно покинуть те или иные территории", - отметил эксперт.

Тука подчеркнул, что мы будем наносить удары по приграничным российским территориям, уничтожая военные объекты и объекты логистической военной инфраструктуры российской армии, чтобы минимизировать возможности маневров противника.

"А вот непосредственно заходить на российскую территорию, чтобы создавать там некие оккупационные анклавы, нет смысла – в этом попросту нет необходимости", - подытожил эксперт.

Война России против Украины

Недавно спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на сватовском направлении Луганской области. Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на авдеевском, бахмутском и сватовском направлениях идут тяжелые бои.

Как сообщал Главред, 11 ноября армия Украины вошла в Херсон. Местные жители с радостью встретили спецподразделения ВСУ. В городе появились украинские флаги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет. По его словам, Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение заданий требуется время.

Заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года.

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