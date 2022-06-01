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"Боги войны сделали это": главарь "ДНР" Пушилин ранен, а "шишка" из РФ ликвидирована - СМИ

1 июня 2022, 14:39

Главарь "ДНР" Денис Пушилин якобы был ранен в городе Лиман Донецкой области. Кто-то из высокопоставленных представителей РФ убит. Информация не подтверждена.

Денис Пушилин
Денис Пушилин возможно ранен / Коллаж УНИАН, ресурс боевиков

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин возможно был ранен в оккупированном Лимане Донецкой области. Также, по данным СМИ, благодаря отличной работе украинской артиллерии якобы были ликвидированы около 50 кадыровцев и уничтожены около 10 единиц техники. По неподтвержденным пока данным, был ликвидирован также кто-то из высокопоставленных представителей РФ.

О возможном ранении Пушилина написало РИА Мелитополь.

"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы", - пишет издание.

Как пишет пользователь Twitter под ником Ja NeUmerHerwam, в Лиман Пушилин приезжал якобы для того, чтобы назначить "мэра" захваченного Россией украинского города.

"Пушилин приезжал сегодня в Лиман назначать псевдомэра, но по нашей разведке прошло, где это будет, и наши Боги Войны это сделали, Пушилин "трехсотый", порядка 50 чеченцев "двухсотых", около десятка техники подбиты и "двухсотый" кто-то из верхушки РФ!" - пишет пользователь.

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Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.

Кроме того, украинские воины отправили на концерт к Кобзону еще одного командира российских войск – подполковника спецполка им. Кадырова Заура Димаева. Его ликвидировали под пгт. Камышеваха на Запорожье.

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