Бои не прекращаются: Зеленский назвал два самых опасных региона в Украине

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Запорожское и Северодонецкое направления являются самыми сложными участками для ВСУ на фронте.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня, сейчас на этих участках наблюдается угрожающая ситуация.

"На Северодонецком направлении Украина держит ситуацию. Их больше, они мощнее, но у нас есть шанс удержать наступление", - подчеркнул президент.

Также глава украинского государства добавил, что сейчас Северодонецк нельзя отдавать захватчикам, так как его деоккупация будет "даваться очень большими жертвами".

"В Северодонецке сейчас процентов 10-15 осталось (местных жителей - ред.). В Лисичанске примерно столько же. Но мы вчера ехали, людей на улицах не видно, только наши военные", - рассказал Зеленский о своем визите в Луганскую область.

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Ситуация в Северодонецке

Напомним, ранее Сергей Гайдай рассказал о том, какие потери несет российская армия в боях за Северодонецк. Они потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.

"Русневая армия гибнет в областном центре, как мухи — у них значительные потери как среди убийц, так и в технике", - добавил Гайдай.

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

Впоследствии Вооруженные Силы Украины сумели отвоевать новые позиции в Северодонецке Луганской области. ВСУ сумели отбить у врага 20% Северодонецка. Российские оккупанты контролируют около половины города.

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