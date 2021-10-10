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Боли, лихорадка и скачок температуры после COVID-вакцинации: в МОЗ объяснили, когда бежать к врачу

10 октября 2021, 12:54
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В случае ухудшение самочувствия необходимо обратиться к семейному врачу, говорят в Минздраве.

Вакцинация
Украинцев предупредили о симптомах после вакцинации / УНИАН

В Министерстве здравоохранения рассказали о том, при каких симптомах после вакцинации от коронавируса необходимо обращаться за помощью к медикам.

После вакцинации иммунная система выстраивает защиту. Поэтому реакции после прививки от коронавируса являются нормальными для организма, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Специалисты Минздрава призвали не волноваться, если после вакцинации от COVID-19 появились необычные симптомы.

Вероятная реакция на COVID-вакцинацию:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • повышение температуры тела;
  • усталость;
  • головная боль;
  • озноб или лихорадка;
  • боль в мышцах или суставах;
  • боль в животе, тошнота;
  • сонливость или бессонница;
  • головокружение.

"Такие реакции проходят через несколько дней. Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу", - добавили в Минздраве.

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Ранее инфекционист Вадим Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Эксперт считает, что именно они остановят эпидемию коронавируса.

viber
Минздрав вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
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