Больницы столкнулись с жуткой проблемой при лечении COVID-пациентов

НСЗУ не хватает почти 5,6 млрд грн для того, чтобы заплатить больницам.
НСЗУ не хватает почти 5,6 млрд грн для того, чтобы заплатить больницам, которые не имеют договора на стационарное лечение COVID-пациентов.
"Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодня НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года", - сказал и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский на заседании комитета Рады в понедельник, 16 ноября.
По его словам, НСЗУ уже подала соответствующие документы в Минздрав и Минфин, "чтобы этот вопрос был решен".
Если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то в настоящее время такие контракты имеет уже 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет, добавил чиновник.
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Также Виленский отметил, что для заключения контракта с НСЗУ для получения финансирования медучреждение должно отвечать условиям, которые определены постановлением Кабмина №931.
"На данный момент таким условиям отвечают только медучреждения Укрзализныци, и мы проводим подготовительную работу для того, чтобы заключить договор с ними", - резюмировал Виленский.
Вакцина от коронавируса
- США и Германия 9 ноября сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
- В Великобритании предупредили, что транспортировка вакцины компаний Pfizer и BioNTech может стать серьезной проблемой. По мнению экспертов, в некоторых странах могут появиться проблемы не только с доставкой препарата, но и необходимостью повторной вакцинации от COVID-19.
- Как полагает инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.