Больницы столкнулись с жуткой проблемой при лечении COVID-пациентов

Украинским больницам не хватает денег на лечение / УНИАН

НСЗУ не хватает почти 5,6 млрд грн для того, чтобы заплатить больницам, которые не имеют договора на стационарное лечение COVID-пациентов.

"Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодня НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года", - сказал и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский на заседании комитета Рады в понедельник, 16 ноября.

По его словам, НСЗУ уже подала соответствующие документы в Минздрав и Минфин, "чтобы этот вопрос был решен".

Если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то в настоящее время такие контракты имеет уже 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет, добавил чиновник.

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Также Виленский отметил, что для заключения контракта с НСЗУ для получения финансирования медучреждение должно отвечать условиям, которые определены постановлением Кабмина №931.

"На данный момент таким условиям отвечают только медучреждения Укрзализныци, и мы проводим подготовительную работу для того, чтобы заключить договор с ними", - резюмировал Виленский.

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