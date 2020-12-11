Большая часть Крыма переходит на почасовое водоснабжение

Крымчане будут получать воду по графику / УНИАН

В аннексированном Крыму обмелели два водохранилища, которые питают Южный берег полуострова. Из-за этого такие большие города как Ялта и Алушта и еще 30 населенных пунктов - от Фороса до Гурзуфа - переходят с понедельника, 14 декабря на почасовые графики подачи воды: всего шесть часов в сутки.

По информации Интерфакс, вода будет подаваться утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00.

При этом отмечается, что в графике возможны изменения из-за аварийных ситуаций и технической наладки сети водоснабжения.

Причина отключений - снижение запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.

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Отели южного берега Крыма готовятся к работе в новых условиях.

"У гостиницы есть свои резервы, есть определенный запас воды, который мы пополняем, и в отеле в течение дня всегда есть вода. Единственное - может быть не такой сильный напор, поскольку вода будет подаваться (в городе – ред.) не постоянно. Думаем, что на работе нашей гостиницы это не отразятся", - сказали агентству в отеле Бристоль, одной из старейших гостиниц курорта.

Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021 году.

Возвращение Крыма в состав Украины - что было ранее: