"Большая ошибка": эксперт рассказал о рисках электронного голосования во время войны

Если в Украине попробуют на выборах ввести голосование через "Дию", в результате можно получить несколько новых и достаточно серьезных рисков.

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Алексей Кошель оценил идею проведения электронного голосования на выборах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что введение электронного голосования в условиях полномасштабного российского вторжения может стать большой ошибкой, которая обойдется нашему государству очень дорого.

"Вопрос электронного голосования – это вопрос далекого будущего для очень узких групп избирателей. Если сейчас серьезно говорить об электронном голосовании, я бы говорил об этом в контексте голосования экипажа станции "Академик Вернадский", возможно о моряках, находящихся на судах за пределами своих портов. Потому что вопрос электронного голосования для нас очень рискованный", - сказал Кошель в интервью Главреду.

По его словам, во-первых, нужно учитывать вопросы кибербезопасности.

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"Хотел бы напомнить, что сторонники е-голосования всегда ссылаются на пример банковских карт. Мол, мы в сети Интернет используем собственные деньги с помощью карточек, так почему нельзя доверить Сети свой голос? Но летом этого года один из украинских онлайн-банков в течение одной недели имел два серьезных сбоя в системе, в результате чего клиенты не могли пользоваться своими средствами. Кто даст гарантии, что вся кибермашина РФ в день голосования не будет работать на то, чтобы хотя бы на определенное время парализовать процесс голосования? Ответа на этот вопрос нет ни у кого, поэтому нужно быть с этим чрезвычайно осторожными", - объяснил он.

Во-вторых, есть еще и вопрос доверия к электронным механизмам.

"Так случилось, что у нас была своя история с транзитным сервером в 2004 году, с заявлениями политиков, которые после выборов заявляли о краже у них победы, или, наоборот, о победе. Или о преодолении пятипроцентного барьера, наличии протоколов с мокрыми печатями, а позже выяснялось, что никаких протоколов не было, и это были обычные политические спекуляции", - напомнил Кошель.

Глава Комитета избирателей Украины предупредил, что если в Украине попробуют на выборах ввести голосование через "Дию" или другим способом, то в результате можно получить несколько новых и достаточно серьезных рисков в виде частичной общественной нелегитимности выборов и результатов голосования.

"И перед тем, как принимать такое решение, власти нужно посмотреть на результаты последних опросов, где 65 процентов граждан связывают электронное голосование с риском фальсификаций", - резюмировал он.

Кто такой Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировки — Академии Среднего Запада (1995, США), Академия Клаузенгоф (2003, Германия). 1996-2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения "и серии сборников аналитических материалов" новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 — заведующий отделом главной аналитической службы секретариата Президента Украины. 2006-2009 — директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 — председатель правления Комитета избирателей Украины. 2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действующий член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

Выборы 2024 в Украине

5 ноября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский принял решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года.

6 ноября Зеленский заявил, что не поддерживает идею проведения выборов в условиях военного положения. По его словам, этот вопрос "сейчас не ко времени".

Глава организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель считает, что Зеленскому выгодны выборы-2024. Также он заявил, что избирательный процесс в Украине де-факто уже начался.

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