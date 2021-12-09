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"Большая стройка" на "Николаевской Ривьере": дорога между курортами будет современной и экологичной

9 декабря 2021, 16:11
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Это позволит осовременить курортное направление и сделать его более доступным и экологичным.

В Николаевской области дорожники приступили к восстановлению трассы Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков-база отдыха "Черноморка" в пределах села Старая Богдановка, сообщает пресс-служба Николаевской областной госадминистрации.

Активные работы по восстановлению всей трассы начались в этом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Благодаря этому будет обеспечен комфортный проезд к курортам Николаевщины.

"В будущем трасса Т-15-07 станет началом создания так называемой "Николаевской Ривьеры", которая объединит ключевые курорты Николаевщины: Очаков, Черноморку, Рыбаковку, Луговое, Морское и Коблево", - отметили в ОГА.

На сегодняшний день в районе села Старая Богдановка работники подрядной организации устраивают слои покрытия и асфальтируют съезды.

Кроме обновленного дорожного покрытия, будет обустроена сопутствующая инфраструктура. Также между населенными пунктами предусмотрено устройство огражденных велодорожек и электроосвещение вдоль веломаршрута.

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Это позволит осовременить курортное направление и сделать его более доступным и экологичным.

Ранее сообщалось, что на трассе М-30 Стрый – Изварино, известной также как Дорога Единства, до конца года должны быть завершены ремонтные работы, проходящие по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

viber
Большая стройка
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