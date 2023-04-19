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"Большое" наступление россиян окончательно провалилось, Путин с этим смирился - эксперт

Сергей Кущ
19 апреля 2023, 19:46 обновлено 19 апреля, 20:06
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Российский диктатор не будет никого наказывать за провал его приказа захватить Донбасс, считает Валерий Клочок.
Владимир Путин, украинские военные
Владимир Путин, украинские военные / сайт Кремля, 59 ОМБПБр имени Якова Гандзюка

Зимне-весеннее наступление россиян на Востоке Украины захлебнулось, потому что на админграницы ни Донетчины, ни Луганщины до 31 марта никто не вышел.

В интервью ТСН руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что за последний год не видел каких-либо фактов наказаний в окружении Путина за провал приказов.

"Ну кто-то умер случайно, возможно, где-то кто-то погиб из генералов. Но высшее военно-политическое руководство осталось одно и то же. На днях была информация о том, что Патрушев и Герасимов хотели саботировать наступление прошлого года. Но ни Герасимов, ни Патрушев не занимали такой позиции, об этом, кстати, говорил Буданов также. Поэтому наказания никакого нет", – говорит эксперт.

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По словам Клочко, назначение Суровикина на должность руководителя так называемой "СВО", не изменило ситуацию в пользу РФ. Но меняя высшее военно-политическое руководство на определенных участках фронта, Путин мотивирует нового руководителя предпринимать более радикальные и эффективные действия.

Как сообщал Главред, с начала полномасштабного военного вторжения в Украину российские оккупанты в три раза уменьшили количество используемых снарядов. Как заявил военный эксперт Петр Черник, большую часть собственных снарядов россияне либо уже выстреляли, либо ВСУ взорвали их склады с боеприпасами.

В январе военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявлял, что запасы боеприпасов в арсеналах российских оккупантов практически исчерпаны. Из этого логично следует, что уже в ближайшие месяцы враги почувствуют снарядный голод.

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