"Большое унижение Путина": в США предупредили о мести РФ за удары по Крымскому мосту

Удар по Крымскому мосту влияет на поставки для оккупационных войск РФ, подчеркнул Седрик Лейтон.
Взрывы на Крымском мосту прокомментировал полковник Воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон.
"Это однозначно одно из самых больших унижений, которые мог пережить Путин - конечно, кроме случаев, когда что-нибудь случилось бы в Москве", - сказал он в эфире CNN.
Он напомнил, что Крымский мост – один из крупнейших инженерных проектов РФ и его подрыв и частичное разрушение – серьезный удар по престижу России и личному престижу Путина, а также по поставкам для оккупационных войск РФ.
"Россия может перебрасывать (этим мостом. - Ред.) значительное количество танков, снаряжения, оружия - по железной дороге или автомобильным путем. Эти события заставляют россиян использовать морские пути поставок в Крым из России", - пояснил он.
По мнению Лейтона, частичное разрушение моста создает серьезные проблемы для российской армейской логистики, которая и так сталкивается с постоянными вызовами.
"Я ожидаю, что он будет бить по гражданским целям в Украине. Так же, как в последние несколько дней, когда мы видели атаки возле Киева и в Запорожской области. ... Если он сможет, то попытается усилить военную операцию. Также он может попробовать отомстить тем, кто, по его мнению, прямо ответственен за взрыв на мосту", - добавил Лейтон.
Взрывы на Крымском мосту
Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.
По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.
"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.
Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
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