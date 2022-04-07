Бомбардировать Киевщину приказывал генерал РФ родом из Черкасчины - там до сих пор живут его родные

Бомбардировать Киевщину приказывал генерал РФ родом из Черкасчины / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Генерал, который отдавал приказы бомбить Киевщину, – выходец из Украины. Он родился он в Черкасской области.

Предатель является уроженцем Уманского района Черкасской области. Ранее он неоднократно приезжал в гости к родственникам из Бучи и Ирпеня Александр Гершун, сообщает Управление СБУ в Черкасской области со ссылкой на старосту села Текуча возле Умани Александра Гершуна.

Староста села отметил, что генерал-майор армии России Виталий Школенко – его родственник. Он также является заместителем командующего шестой Ленинградской армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Западного военного округа.

"Еще недавно это существо посещало свою Родину, где у него осталось много родственников в таких населенных пунктах как Ирпень, Киев, Голованевск, приказы о бомбардировках которых он, наверное, давал лично", – подчеркнул Александр Гершун.

Читайте также"Мальчики-срочники отказались выполнять приказ": российские десантники испугались штурмовать ОдессуОн также отметил, что в Бучанском районе во время обстрелов находились родные и близкие российского генерала.

Отметим, что фрегатом Адмирал Макаров Черноморского флота РФ, с которого запускаются ракеты по украинским городам, командует Григорий Бреев. Он - родом из Винницкой области, служил в Вооруженных силах Украины и предал присягу в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь.

Ранее в сеть попали имена личного состава армейской авиации, которое совершает удары по мирному населению Украины, разрушая инфраструктуру Украины.

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