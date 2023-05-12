Бойцы "Айдара" отбили у оккупантов территории под Бахмутом: уничтожены 2 подразделения врага

Российские оккупанты понесли серьезные потери, говорят в батальоне. В Генштабе ВСУ пока эту информацию не комментировали.

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"Айдар" отбил у оккупантов территории под Бахмутом/ коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Twitter

Воины батальона "Айдар" отбили у российских оккупантов территории возле села Ивановское, расположенного под Бахмутом в Донецкой области.

Часть территорий удалось деоккупировать 11 мая. Об этом батальон "Айдар" сообщил в своем Telegram-канале 12 мая.

"Во время тяжелых боев, 11 мая, военнослужащие 24-го штурмового батальона "Айдар" совместно с другими подразделениями ВСУ отбили у врага территории к югу от села Ивановское (Красное)", – отмечается в сообщении.

видео дня

В батальоне рассказали, что российские захватчики понесли серьезные потери. Так, оккупанты потеряли подразделения 4 ОМСБр и 374 ОСБ ВС РФ. Также защитники Украины добавили, что были "оставлены позиции, занимаемые данными подразделениями".

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Пригожин неоднократно делал заявления о том, что у его боевиков из ЧВК "Вагнера" практически не осталось боеприпасов. Однако на самом деле, количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях существенно увеличилось.

Напомним, Маляр заявила, что украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не потерять контроль ни над одной позицией за неделю. Она подчеркнула, что российские оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, вполне вероятно, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

Владелец российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин пожаловался на то, что украинские военные провели ряд успешных контратак в Бахмуте Донецкой области и сумели прорвать фланги, на которых стояли кадровые военные страны-агрессоры России. Из-за этого Пригожин начал бить тревогу и снова "нападать" на министра обороны РФ Сергея Шойгу. "Повар Путина" пригласил Шойгу лично приехать в Бахмут и "оценить ситуацию".

Смотрите видео, в котором политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду рассказал о том, почему Пригожин оскорбил Путина, претендует ли глава ЧВК "Вагнер" на должность в Кремле, и как его возможное пребывание у власти отразится на распаде России:

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