Бойцы ВСУ на Харьковщине ударом из ПЗРК Перун сокрушили вражеский вертолет Ка-52 Аллигатор

Момент удара по вражескому вертолету армии России Ка-52 / Скриншот видео ДШВ

Бойцы Десантно-штурмовых войск в Харьковской области сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Вражеский геликоптер был уничтожен из переносного зенитно-ракетного комплекса Перун, который прибыл из Польши.

Как сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск, в пятницу, 27 мая, бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады положили ударный вертолет Ка-52 Аллигатор российских оккупационных войск в Харьковской области. Был применен польский ПЗРК Перун.

Примечательно, что это уже 67-я воздушная цель противника, которая была поражена силами ДШВ.

"Сегодня военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор". Вражеский вертолет уничтожен в районе Харьковской области с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун". На боевом счету воинов ДШУ ВС Украины это уже 67 воздушная цель!" – подчеркивается в сообщении.

Армия Украины уничтожает технику войск России

ВСУ в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли мощнейший удар по войскам России. Враг пытался строить понтонную переправу, чтобы попасть на другие берег, и усилить свои позиции с целью последующего окружения украинской армии на Донбассе. Однако эффективная работа войск Украины помешала такой задаче. Россияне понесли серьезные потери – более 70 единиц техники было уничтожено.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге украинских военных в Харьковской области. Бойцы 6-й роты 92-бригады 24 февраля, когда войска РФ вторглись в Украину, попали во вражеское окружение в Старом Салтове, но победили в бою. Уже на следующий день, 25 февраля, военные остановили попытку россиян прорваться в город Харьков.

Войска Украины отбили штурм оккупантов РФ вблизи Горловки Донецкой области. Захватчики пытались установить контроль над украинскими позициями на окраине города. Однако ВСУ нанесли ответный удар и разбили роту солдат противника, а также два танка.

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