Бойцы ВСУ выйдут из Курахово, но есть один нюанс - Коваленко

Украинские военные истощат российских оккупантов перед выходом из Курахово.

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Бойцы ВСУ выйдут из Курахово / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Главред

О чем говорит Коваленко:

Бойцы ВСУ выйдут из Курахово

Украинские военные истощат россиян перед выходом из города

Россияне пытаются взять в "кольцо" Курахово в Донецкой области. Украинские военные будут вынуждены выйти из города. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сообщает РБК-Украина.

Он убежден, что сейчас у ВСУ нет сил, чтобы удержать Курахово.

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"Надо на это смотреть реалистично. Без иллюзий и фантазий. Мы не сможем удержать Курахово в той ситуации, в которой сейчас оно находится", - сказал Коваленко.

В то же время он отметил, что перед своим выходом из города украинские защитники максимально истощат россиян, которые наступают на этом направлении. Это не даст врагу возможность начать формировать условия для наступления на Покровск до конца года.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

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Напомним, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщал, что российские оккупанты пытаются захватить Курахово, они проползают в восточные окраины города.

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. При этом он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал, что противник сформировал северные тиски вокруг нашего гарнизона в районе Курахово. По его словам, с юга оккупанты так же поджимают, соответственно, они начинают формирование так называемого плацдарма для дальнейших атак.

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Кто такой Алексей Коваленко? Алексей Коваленко - кандидат биологических наук, популяризатор науки, автор научно-популярных книг и блога "Ботаник в кедах".

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