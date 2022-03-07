"Брала Берлин, а полегла в Украине": ВСУ на Донбассе разгромили элитную дивизию русских оккупантов

Война в Украине / Reuters

За десять суток полномасштабного вторжения 150-я мотострелковая дивизия Вооруженных сил РФ потеряла по меньшей мере 7 своих батальонных тактических групп.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, военное командование Украины напоминает, что 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия имела славную историю и традиции - подразделение в 1945 году участвовало в штурме Рейхстага, а штурмовое знамя формирования было установлено над зданием правительства Третьего Рейха.

Однако, как отмечают в штабе ООС, проблемы у оккупантов начались после полномасштабного вторжения в нашу страну.

В подразделении для ведения боевых действий сформировали батальонные тактические группы, которые действовали вместе с армейскими корпусами "Л/ДНР", однако это не спасло 150-ю дивизию от колоссальных потерь.

Потери 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ в Украине:

Реклама

26 февраля – уничтожено около 550 военнослужащих. Остатки двух БТГр в течение следующих двух суток небольшими группами выходили в район командного пункта, но без боевой техники.

26 февраля – две БТГр потеряли около 800 военнослужащих ранеными и убитыми. Кроме того, был ликвидирован командир полка Александр Исайкин.

3 марта – появилась информация о гибели командира дивизии генерал-майора Олега Митяева.

4 марта - при попытке штурма Мариуполя был уничтожен танковый батальон, а в живых остались 4 военнослужащих.

5 марта - из рядов 150-й дивизии уволены более 150 военнослужащих, которые отказались участвовать в боевых действиях в Украине.

7 марта – в госпитале Ростова-на-Дону ожидается прибытие более 200 погибших военнослужащих.

По данным пресс-центра штаба ООС, с момента вторжения оккупантов в районе ответственности ОТУ "Схід" по меньшей мере 7 батальонных тактических групп врага потеряли боеспособность.

Война в Украину 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также: