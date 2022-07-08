Враг стягивает силы и готовится наступать: британская разведка назвала город, который атакует РФ

Следующим оккупанты возможно атакуют Северск / Фото УНИАН, cnap.siversk.dn.ua

Российская армия концентрирует технику на линии фронта в направлении города Северск, который находится примерно в 8 км к западу от нынешней российской линии фронта. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российские силы приостанавливают пополнение запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.

"Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели - городскому району Славянск-Краматорск", - говорится в сообщении.

Тем временем украинские силы продолжают постепенно продвигаться на юго-западном участке Херсона.

Отметим, 7 июля в отчете Института изучения войны говорилось, что впервые за 133 дня полномасштабной войны против Украины Россия не заявила о своих "успехах". Это говорит о том, что российские войска в значительной степени взяли оперативную паузу. В то же время Кремль продолжает готовить экономику России к затяжной войне против Украины.

Как сообщал Главред, аналитики вашингтонского Института изучения войны считают, что российская армия, вероятно, готовится к одновременному наступлению на Славянск и Краматорск.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что российская армия после захвата Лисичанска будет пытаться взять Славянск. Туда оккупанты уже перебросили основные свои силы. Битва за город может стать основной в битве за весь Донбасс.

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