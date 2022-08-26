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Британский эксперт назвал сроки, когда войска РФ выйдут из Украины

26 августа 2022, 09:11

Для армии РФ не хватит ресурсов, и украинское войско начнет выгонять оккупантов со своей земли. Но Путин может найти способ мобилизовать больше людей.

Владимир Путин, российские военные
Британский эксперт назвал сроки, когда войска РФ выйдут из Украины/ Reuters

Если в РФ не объявят масштабную мобилизацию, то украинские военные начнут вытеснять оккупантов с захваченных территорий в первой половине 2023 года.

Именно тогда у страны-агрессора России начнут заканчиваться основные ресурсы. Об этом рассказал британский военный аналитик, экс-руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк, пишет Sky news.

"Моя оценка такова, что Россию начнут вытеснять с завоеванной территории в первой половине следующего года из-за недостатка всех основных вещей, в которых она нуждается (кроме артиллерийских орудий и снарядов), если она не проведет какой-то значительной мобилизации", – отмечает Кларк.

Он отметил, что уже сейчас возникает вопрос, насколько эффективным является российское вторжение, принимая во внимание низкий моральный дух среди солдат оккупационной российской армии и старое вооружение, с которым их отправляют в бой.

Российская правящая верхушка пытается заманить молодых людей, чтобы они подписали контракт и пошли служить практически без подготовки, обещая им заплатить большие деньги за это. РФ и дальше продолжает "скармливать молодых людей на войну", отмечает Кларк. Однако многие из них погибнут, и большие деньги, которые им заплатят, будут им ни к чему.

Военный аналитик считает, что Путин так увлечен войной, что может найти способы мобилизовать на нее больше людей и поставлять на фронт технику, несмотря на огромные потери российской армии.

Кларк напомнил, что армия РФ в условиях мирного времени насчитывает 280 000 человек. При этом войско плохо организовано и очень коррумпировано.

"Поэтому Путину придется готовить страну к полноценной "войне". Это будет безумие, но я думаю, что именно это он и сделает – одно безумное решение поверх другого – так действуют диктаторы во время своего падения", – сказал аналитик.

Увеличение армии России

Напомним, российский диктатор Владимир Путин собирается увеличить численность личного состава Вооруженных сил РФ до 2 млн человек. Об этом говорится в соответствующем указе, который он подписал. На такое решение уже отреагировали в Минобороны Украины – посоветовали, чтобы Россия не забыла закупить 2 млн мешков для трупов.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что решение увеличить армию до 2 млн человек, может указывать на попытку Путина избежать объявления общей мобилизации.

Ранее военный эксперт Михаил Самусь пояснил, что российские генералы не решаются проводить всеобщую мобилизацию в России, ведь тогда раскроется, что военные базы в основном разворованы и войска не будут обеспечены.

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