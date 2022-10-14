Буданов назвал армию, которая самая опытная в мире

Кирилл Буданов / УНИАН, t.me/DIUkraine

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия на сегодняшний день – самая опытная.

В эфире телемарафона Буданов ответил, что украинские бойцы из-за масштабов войны приобретают опыт.

По его словам, развязанная Россией война против Украины – первая абсолютно конвенционная война со времен Второй мировой, ведь в боях применяются все виды вооружений. Поэтому такого опыта, как в ВСУ, пока нет ни у одной из армий мира.

"Большего опыта, чем у нашей армии, сейчас нет ни у кого в мире, и сейчас это никто никоим образом не подвергает сомнению, и с радостью обмениваются с нами опытом", — отметил глава ГУР.

Он также объяснил, почему украинские военные учатся и готовятся за границей. По словам Буданова, это вынужденная мера, ведь скопление большого количества бойцов на учебных полигонах Украины рискованно.

Глава разведки подчеркнул, что после войны произойдет немало изменений в военной стратегии. Эти изменения будут зависеть именно от этой войны.

Буданов также высоко оценил и работу украинской разведки: информацию удается получать на опережение и какие-либо действия врага не являются неожиданностью для Украины.

Как сообщал Главред, ранее Буданов заявил, что война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Согласно его прогнозу, произойдет это не ранее 2023 года.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Дмитрий Марченко отметил, что война в Украине не закончится быстро. Однако, по его словам, наше государство имеет такой шанс, которого не имело за свою историю.

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