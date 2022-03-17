"Будем бить до последнего вздоха": на Херсонщине местные жители уничтожили полколонны техники оккупантов

По словам народного избранника Алексея Гончаренко, мужчины даже не состоят в местной, херсонской, территориальной обороне.
На Херсонщине трое местных мужчин уничтожили половину колонны агрессоров дерзким ударом. Видео с этими отважными украинцами опубликовал нардеп Алексей Гончаренко на своем Телеграм-канале.
Причем, по словам народного избранника, мужчины даже не состоят в территориальной обороне.
"Вчера на Херсонщине встретил трех местных, разбивших пол колонны оккупантов! И это не терроборона, не ВСУ, а обычные украинцы, защищающие свою родную землю. Вы должны это увидеть, это огонь!", – написал Гончаренко.
Мужчины говорят, что готовы бить оккупантов до последнего вздоха воевать.
"Мы сами по себе, просто жители. Я здесь родился, вырос, жил - и жить буду. И никто меня отсюда не выгонит. Русню буду бить до последнего вздоха", ‒ рассказал один из мужчин.
Также мужчины рассказали, как им удалось навредить оккупантов.
"Вчера мы вышли, поселок Мирное за нами там, уже в Николаевской области. Стоят (российские солдаты ‒ Главред), окопались в посадках. Мы пошли втроем, разбили четыре "коробочки". Нам ребята из ВСУ дали "мушки". И мы шестью "мушками" разбили половину колонны. А их еще там стоит очень много", ‒ говорят они.
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Напомним, ранее в Сумском районе местная тероборона собрала трофеи – отобрала у оккупантов три танка и самоходную артиллерийскую установку (САУ).
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.