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"Будем бить до последнего вздоха": на Херсонщине местные жители уничтожили полколонны техники оккупантов

17 марта 2022, 13:10

По словам народного избранника Алексея Гончаренко, мужчины даже не состоят в местной, херсонской, территориальной обороне.

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На Херсонщине местные жители уничтожили полколонны техники оккупантов / Макс Левин

На Херсонщине трое местных мужчин уничтожили половину колонны агрессоров дерзким ударом. Видео с этими отважными украинцами опубликовал нардеп Алексей Гончаренко на своем Телеграм-канале.

Причем, по словам народного избранника, мужчины даже не состоят в территориальной обороне.

"Вчера на Херсонщине встретил трех местных, разбивших пол колонны оккупантов! И это не терроборона, не ВСУ, а обычные украинцы, защищающие свою родную землю. Вы должны это увидеть, это огонь!", – написал Гончаренко.

Мужчины говорят, что готовы бить оккупантов до последнего вздоха воевать.

"Мы сами по себе, просто жители. Я здесь родился, вырос, жил - и жить буду. И никто меня отсюда не выгонит. Русню буду бить до последнего вздоха", ‒ рассказал один из мужчин.

Также мужчины рассказали, как им удалось навредить оккупантов.

"Вчера мы вышли, поселок Мирное за нами там, уже в Николаевской области. Стоят (российские солдаты ‒ Главред), окопались в посадках. Мы пошли втроем, разбили четыре "коробочки". Нам ребята из ВСУ дали "мушки". И мы шестью "мушками" разбили половину колонны. А их еще там стоит очень много", ‒ говорят они.

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Напомним, ранее в Сумском районе местная тероборона собрала трофеи – отобрала у оккупантов три танка и самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Автор: Егор Бунин
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российское вторжение Алексей Гончаренко новости Украины
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