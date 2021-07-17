Бунт и хаос: эксперт объяснил, почему назначение Монастырского разрушит МВД

Денис Монастырский / УНИАН

После назначения Дениса Монастырского министром внутренних дел свое влияние в МВД усилит глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

"Никаких реформ после замены руководства МВД не предвидится – на сегодня речь идет лишь о том, чтобы контролировать практическую деятельность министерства. В первую очередь - полицию диалога, которая занимается общественным порядком. Потому что ОП очень беспокоят возможные беспорядки, из-за чего они хотят быть абсолютно убеждены, что руководство этого министерства отдаст все надлежащие команды и проявит максимальное послушание, чтобы эти возможные уличные беспорядки прекратить", - пишет он в материале на Главреде.

По его мнению, ОП интересует управляемость на улице и финансовые потоки в МВД.

"Но вряд ли Монастырскому это удастся, потому что он не человек из системы и на то, чтобы войти в систему, нужно время и революционная ситуация. (…) Власть быстро убедится в том, что в случае, если министр не будет знать, что делать с проблемами на местах, это будет означать для местных руководителей "зеленый свет" для решения их проблем по своему усмотрению. И, к сожалению, это будет ни на пользу государству, ни на пользу управляемости ситуации в стране. Потому что тогда будет происходить то же, что и сейчас происходит с экономикой, где растет дыра в бюджете. Так же будут неуправляемыми правоохранительные структуры, что чревато не просто протестами, а бунтом с далеко идущими последствиями", - убежден эксперт.

Кочетков добавил: "Власть живет в иллюзии, что она, убирая людей, которые разбираются в деле, начинает контролировать ситуацию, а на самом деле – теряет этот контроль. Люди будут делать так, как сочтут нужным, силовая вертикаль будет разрушена. А это - прямой путь к хаосу".

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В четверг, 15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД. Отставку министра поддержал 291 народный депутат. Аваков бессменно возглавлял министерство более 7 лет.

15 июля Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

16 июля он был назначен на этот пост.