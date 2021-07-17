УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бунт и хаос: эксперт объяснил, почему назначение Монастырского разрушит МВД

17 июля 2021, 04:22
Прослушать новость
Остановить

Александр Кочетков предупредил об опасности неуправляемости правоохранительных структур.

Денис Монастырский
Денис Монастырский / УНИАН

После назначения Дениса Монастырского министром внутренних дел свое влияние в МВД усилит глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

"Никаких реформ после замены руководства МВД не предвидится – на сегодня речь идет лишь о том, чтобы контролировать практическую деятельность министерства. В первую очередь - полицию диалога, которая занимается общественным порядком. Потому что ОП очень беспокоят возможные беспорядки, из-за чего они хотят быть абсолютно убеждены, что руководство этого министерства отдаст все надлежащие команды и проявит максимальное послушание, чтобы эти возможные уличные беспорядки прекратить", - пишет он в материале на Главреде.

По его мнению, ОП интересует управляемость на улице и финансовые потоки в МВД.

"Но вряд ли Монастырскому это удастся, потому что он не человек из системы и на то, чтобы войти в систему, нужно время и революционная ситуация. (…) Власть быстро убедится в том, что в случае, если министр не будет знать, что делать с проблемами на местах, это будет означать для местных руководителей "зеленый свет" для решения их проблем по своему усмотрению. И, к сожалению, это будет ни на пользу государству, ни на пользу управляемости ситуации в стране. Потому что тогда будет происходить то же, что и сейчас происходит с экономикой, где растет дыра в бюджете. Так же будут неуправляемыми правоохранительные структуры, что чревато не просто протестами, а бунтом с далеко идущими последствиями", - убежден эксперт.

Кочетков добавил: "Власть живет в иллюзии, что она, убирая людей, которые разбираются в деле, начинает контролировать ситуацию, а на самом деле – теряет этот контроль. Люди будут делать так, как сочтут нужным, силовая вертикаль будет разрушена. А это - прямой путь к хаосу".

Реклама

В четверг, 15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД. Отставку министра поддержал 291 народный депутат. Аваков бессменно возглавлял министерство более 7 лет.

15 июля Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

16 июля он был назначен на этот пост.

Александр Кочетков новости Украины Денис Монастырский
Сейчас вы просматриваете новость «Бунт и хаос: эксперт объяснил, почему назначение Монастырского разрушит МВД». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украину раскалит до рекордных +39 градусов: синоптик назвала самые жаркие дни лета 2021Украину раскалит до рекордных +39 градусов: синоптик назвала самые жаркие дни лета 2021 День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег.День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег. Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия Арсен Аваков официально подал в отставкуАрсен Аваков официально подал в отставку Путин готовится к наступлению и хочет скрыть проблемы Крымского моста – военный экспертПутин готовится к наступлению и хочет скрыть проблемы Крымского моста – военный эксперт

Последние новости

05:02

Все дело в пятнах: как выбрать арбуз и стоит ли покупать ранние ягоды

04:22

Бунт и хаос: эксперт объяснил, почему назначение Монастырского разрушит МВД Видео

03:50

В моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый день Фото Видео

03:02

Вот это находка: девочка нашла отправленное 37 лет назад послание в бутылке

02:16

Дети обманывают тесты на COVID-19 с помощью колы: в TikTok выложили инструкцию Видео

Реклама
01:37

Елена Ющенко потрясла шикарными формами в крошечном бикини

01:12

"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохо Видео

00:51

Ученые рассказали, как женщины могут определять среди мужчин любителей случайного секса Видео

00:19

Элина Свитолина похвалилась аппетитными формами и показала фото со свадьбы

16 июля, пятница
23:58

Врач рассказала, от каких болезней защищает черника Видео

23:23

Гороскоп совместимости: кто ваш идеальный партнер по знаку Зодиака Видео

22:55

Еще две страны ЕС открывают границы для украинцев Видео

22:35

Шок для родных: женщина родила ребенка с тремя головами

22:32

"Не могли уснуть всю ночь": немецкая спортсменка рассказала о сексе на Олимпийских играх Видео

21:53

На Украину налетит мощная гроза с ураганом Видео

21:22

Недостаточно клетчатки: какие сигналы подает ваше тело Видео

21:13

Родителям грозит тюрьма: в Польше трагически погиб двухлетний украинец Видео

20:41

Как правильно замораживать ягоды на зиму: секреты и опасные ошибки Видео

20:27

Ксения Мишина бросила Александра Эллерта

19:55

Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея Видео

Реклама
19:28

"Дима, мы успели": маленький одессит с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире Видео

19:17

"Будут еще более жесткие ограничения": в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине Видео

19:11

В мэрии Киева предупредили о подготовке к новому локдауну и ограничении работы транспорта Видео

19:01

Популярные схемы мошенничества в Facebook: специалисты рассказали, как не попасть на удочку

18:58

В Днепре мужчина прямо на дороге ударил водителя авто домкратом по голове Видео

18:48

СНБО ввел новые санкции против 9 украинцев из списка США Видео

18:43

В университете Метинвеста для преподавания будут привлекать европейских ученых и практиков

18:35

Август будет "адским": синоптики назвали дату самой опасной жары Видео

18:28

В Мариуполе стартует строительство горно-металлургического вуза "Метинвест Политехника"

18:27

Финита ля комедия: айтишницу, которая "не переваривает" украинский язык, выгнали с работы

18:05

Огонь поднялся на несколько метров: в Донецке взорвался газопровод Видео

17:40

Любительница Росси Ани Лорак приехала в Украину с концертами впервые со своего побега

17:38

Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах Видео

17:37

"Большая стройка": в Одессе начала принимать самолеты новая взлетно-посадочная полоса

17:25

Клубы УПЛ обязали нанести на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава"

17:21

В Украине переназначили субсидии: кто теперь не получит помощь Видео

17:11

На Черкасчине мужчина изнасиловал, убил пенсионерку и сжег ее дом Видео

16:54

Маскарад 2 сезон - Юрия Горбунова заменил другой ведущий

16:49

Поврежденный отрезок трассы Киев-Одесса отремонтируют до 3 августа - Кубраков

16:38

Украинцев ждут дополнительные выходные: Кабмин перенесет рабочие дни Видео

Реклама
16:36

Россия давит на Украину, а судьбу СП-2 нужно решать: у Зеленского призвали Байдена к удару Видео

16:31

В Сети появились первые отзывы на фильм Отряд самоубийц 2

16:11

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для каждого знака Зодиака Видео

15:58

Сколько пить воды, когда пекло на улице: врачи дали ответ Видео

15:44

Контрудар против гибридных угроз: Германия и Литва стянули войска к границам Беларуси

15:41

Что нужно есть, чтобы стареть быстрее: три продукта Видео

15:34

Из квартиры ужасно воняло: в Каменском психически больная женщина жила с разлагающимся трупом матери Видео

15:28

"Купить минералку и потерять глаз": львовянин едва не остался инвалидом из-за бутылки воды

15:27

Самая вкусная закуска: рулетики из огурцов Видео

15:12

Путь к хаосу и бунтам: чего ждать от нового руководителя МВД мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять