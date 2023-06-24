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ГУР: бунт Пригожина – признак краха Путина, нечего было нападать на Украину

Олег Макаров
24 июня 2023, 11:17 обновлено 24 июня, 11:38
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Действия боевиков ЧВК Вагнера в стране-агрессоре России стали следствием полномасштабного нападения на Украину, сказал представитель ГУР Андрей Юсов.
Юсов, Путин
Украина следит за событиями в России и работает над освобождением своих територий - Юсов / сайт Кремля, УНИАН

Мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и его поход на Ростов и Воронеж указывают на крушение режима Владимира Путина. События – результат нападения на Украину. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"То, что сейчас происходит на территории так называемой РФ, это признаки краха режима Путина и закономерные внутренние российские конфликты, которые являются прямым следствием полномасштабного вторжения преступного режима Путина в Украину", - сказал Юсов в комментарии Obozrevatel.

Также он предположил, что ситуация может перерасти в нечто больше, чем разборки между Шойгу и Пригожиным.

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"Любые события имеют всегда несколько сценариев развития, и обычно один из этих сценариев может быть такой, но сейчас, поскольку это именно внутренний российский конфликт, то, конечно, Украина следит за происходящими в государстве агрессора событиями и будет принимать соответствующие меры для защиты собственного суверенитета и продолжения деоккупации наших земель", - отметил Юсов и подчеркнул, что история уже знает примеры подобных событий в России.

Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня объявил о том, что кадровые оккупанты Минобороны РФ ударили ракетами по тыловым позициям вагнеровцев. Пригожин заявил, что теперь его группировка в 25 тысяч боевиков идет разбираться с Шойгу.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер захватила Ростов. По словам Пригожина, боевики лишь за ночь сбили 3 вертолета российских кадровых войск, которые пытались нанести удары по вагнеровцам.

Также появилась информация, что боевики Вагнера взяли Воронеж. Под их контролем там вся военная инфраструктура. Власти региона говорят, мол, "ситуация под контролем".

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