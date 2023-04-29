"Был отдан стране": оккупанты убили внука известного украинского художника

20 апреля на фронте погиб старший солдат Владимир Сидорук из Ирпеня.

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На фронте погиб Александр Сидорук / Коллаж фото 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, Александр Маркушин

Российские оккупанты убили украинского военного Владимира Сидорука. Он был внуком заслуженного художника Украины, которого также звали Владимир Сидорук. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Владимир родился в 1974 году. Последние 15 лет он проживал в Ирпене в доме его дедушки.

"Окончил КНЭУ по специальности радиомеханика и получил высшее образование в Европейском университете. Занимался проектированием, дизайном, ремонтом домов, электромонтажными работами. Брался за самое сложное, обеспечивая дома светом и наполняя теплом человеческие сердца", - написал Маркушин.

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С первого дня войны Владимир встал на защиту Украины. Его зачислили в ремонтно-восстановительное подразделение воинской части А0998 в городе Яворов. Он ремонтировал боевую технику и возвращал на фронт машины, которые были почти потеряны в бою.

"У Владимира были не только золотые руки, но и доброе сердце. Он был надежным, порядочным, честным, преданным своей стране, семье и друзьям", - добавил Маркушин.

Старший солдат погиб 20 апреля этого года в городе Дружовка Донецкой области.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами на боевых позициях возле населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области 9 апреля погиб 50-летний Игорь Руденко из Винницкой области. Защищать родную землю он ушел вместе с сыном Ренатом. Отражая атаку врага, он спас жизнь сыну, накрыв его собственным телом.

Также на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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