Был в семье единственным сыном и опорой: в боях за Украину погиб 26-летний защитник из Прикарпатья

Андрей Кваснишин служил стрелком стрелкового отделения соответствующих взвода и роты в воинской части ВСУ, которая дислоцировалась на Запорожье.

Андрей Кваснишин встал на защиту Родины в прошлом году / Фото facebook.com/bolekhivrada

Защищая независимость Украины, погиб военнослужащий ВСУ из Прикарпатья Андрей Кваснишин. Он был единственным сыном своих родителей.

Жизнь 26-летнего защитника оборвалась 27 марта, сообщили в Болеховском городском совете.

Андрей Кваснишин встал на защиту Родины в прошлом году. Он служил стрелком стрелкового отделения соответствующих взвода и роты в воинской части ВСУ, которая дислоцировалась на Запорожье - на окраине села Малиновка Пологовского района.

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Парень родился 30 октября 1996 в городе Болехов Ивано-Франковской области. Там он вырос и учился в школе.

"Парень был в семье единственным сыном, опорой и утешением для матери… Для многих из нас Андрей был хорошим другом, которого мы уважали и любили. Все помнят его добрым, всегда улыбающимся. Там, где был Андрей, всегда была хорошая и положительная атмосфера", - говорится в сообщении.

В Болеховском горсовете выразили искренние соболезнования родным и близким Героя.

"Пусть Господь Бог помогает вам перенести эту тяжелую боль утраты самого дорогого человека", – добавили там.

Как сообщал Главред, на войне в Украине во время выполнения боевой задачи погиб военнослужащий из Волынской области Виталий Бокий. Защитник Украины получил тяжелые травмы в районе населенного пункта Павловка Донецкой области. Жизнь бойца оборвалась 19 марта. Ему было всего 33 года.

В ночь на 28 марта во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Герой-защитник совершил более 80 боевых вылетов.

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