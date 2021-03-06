Бывшая жена Богдана рассказала о браке и разводе с экс-главой ОП

Андрей Богдан сделал предложение через три месяца после начала отношений.
Бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анна рассказала о знакомстве и расставании со своим бывшим мужем.
Как подчеркнула она в ходе выпуска шоу Холостяк, Андрей Богдан строил "интересные стратегии", чтобы завоевать возлюбленную.
"Летали на воздушном шаре, запускал салюты, путешествия в разные страны мира. С ним я узнала, как это ― плакать от счастья. Он мне подарил весь мир. Я мечтала попасть в Нью-Йорк, а он осуществил эту мечту", - рассказала Анна Богдан.
По ее словам, Андрей Богдан сделал ей предложение через три месяца после начала отношений. Пара организовала свадьбу на острове Бали в Индонезии, и Анна была в полном восторге. Несмотря на яркие моменты, со временем она разочаровалась в Андрее и сама инициировала расставание.
"Все было просто сказочно. Но со временем сказка закончилась. Было сильное разочарование в человеке. Мы были три года вместе, а в браке — полтора. Обидно, что не сложилось, ведь я любила", — поделилась воспоминаниями Анна.
Она также добавила, что много работала над собой и смогла прийти в себя после разрыва, однако теперь уже готова влюбиться и начать новые отношения.
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