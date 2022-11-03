Бывший военный ВСУ обстреливает Украину с российского корабля / УНИАН, ГБР

Бывший военный ВСУ в 2014 году перешел на сторону России после аннексии Крыма. Теперь он помогает запускать ракеты, которые обстреливают украинские города.

Как сообщили в ГБР, бывшему командиру ракетно-артиллерийской боевой части противолодочного корвета "Тернополь", в 2014 году перешедшему на сторону врага сообщили о подозрении.

По информации следователей, после захвата оккупантами его воинской части в Севастополе командир отказался передислоцироваться в Одессу и присягнул на верность агрессору. В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил РФ в должности командира боевой части большого десантного корабля "Цезарь Куников".

Предатель обстреливает Украину / ГБР

"В обязанности предателя входит ввод данных по запуску ракет для обстрела украинских мирных городов", - добавили в ГБР.

Правоохранители заочно сообщили бывшему украинскому военному подозрению в государственной измене, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее мы сообщали, что украинские военные ликвидировали российского оккупанта Олега Шейкина, который был занесен в базу "Миротворца" за участие в подразделении бандформирования.

"Денацифицированный" был родом из оккупированной Макеевки. С 2014 года он начал воевать против украинских защитников в составе армии РФ.

Также мы писали, что на войне в Украине был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения. То есть житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки.

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