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Чехия открыла границу для украинцев: кто может попасть в страну и что нужно знать

25 августа 2021, 18:20

Для того, чтобы гарантированно пересечь границу, после получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Чехия Украина
Чехия изменила правила въезда для украинцев / "Педагогічна преса"

Чехия изменила правила въезда в страну для украинцев. Теперь пересечь эту границу можно только полностью вакцинированным гражданам Украины.

Об этом говорится в среду, 25 августа, на сайте МИД Украины.

В Чехии признают вакцины AstraZeneca, а также индийскую Covishield, Moderna, Pfizer, Jensen. Однако китайской вакцины CoronaVac среди разрешенных нет.

Главным условием для въезда в эту страну является наличие сертификата о полном курсе вакцинации. Причем после получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Получить необходимый сертификат можно на портале или в приложении "Дія". Он будет доступен на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированном лице, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможностью удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных через QR-код.

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Какие вакцины признаются Чехией:

  • Vaxzevria (AstraZeneca)
  • Spikevax (Moderna)
  • Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
  • JanssenCovishield

Кроме того, для поездки в Чехию нужны:

  • заполненная въездная форма Чешской Республики (https://plf.uzis.cz/) перед въездом в страну;
  • действительный биометрический загранпаспорт;медицинское страхование на время поездки.

Напомним, ранее послы обнародовали данные по количеству украинцев в Польше и Чехии. Оказывается, за границей проживает и работает от трех до пяти миллионов украинцев. В Чехии проживает около 180 тысяч украинцев. И это количество составляет чуть ли не самое большое нацменьшинство в Чехии.

Также в июне в странах Евросоюза был зафиксирован пик востребованности украинских трудовых мигрантов. В частности, произошел рост количества вакансий почти в 2 раза.

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Чехия разрешение на въезд
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