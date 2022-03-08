"Чем жестче ультиматумы, тем больше сопротивление народа": Подоляк о переговорах с Россией

Украина никогда не позволит РФ диктовать свои условия.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, считает ультимативную позицию РФ на переговорах совершенно неправильной.
Подоляк заявил, что главная ошибка России в том, что она хочет завершить войну, поставив ультиматумы. Об этом сообщает РБК-Украина.
Украина, как страна, которая показала, что умеет защищать свои интересы не будет реагировать на попытки РФ навязать свои условия.
"Владимир Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно, когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, это двухсторонняя дорога. Предложение на предложения. И предложения должны быть адекватными. В свою очередь, российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы. Чем более жёсткие ультиматумы от них звучат, тем более упорное сопротивление народа. Тем больше мобилизуются украинцы", - подчеркнул Подоляк.
Он отметил, что ни на какие ультиматумы Украина не пойдет и никогда не согласится.
"За нами десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы. Наша позиция проста: переговоры должны быть реальными и адекватными", - отметил чиновник.
Также он добавил, что чем быстрее в РФ поймут безрезультативность подобного подхода, тем меньше потерь понесет государство.
Читайте также:
- Война России и Украины: большинство украинцев верят в победу над РФ
- Зеленский: вина за каждую смерть в Украине лежит на России, но ответственность за это - на Западе
- Россия за 13 дней войны потеряла столько техники, сколько не теряла за 30 лет