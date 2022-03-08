"Чем жестче ультиматумы, тем больше сопротивление народа": Подоляк о переговорах с Россией

Михаил Подоляк / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, считает ультимативную позицию РФ на переговорах совершенно неправильной.

Подоляк заявил, что главная ошибка России в том, что она хочет завершить войну, поставив ультиматумы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Украина, как страна, которая показала, что умеет защищать свои интересы не будет реагировать на попытки РФ навязать свои условия.

"Владимир Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно, когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, это двухсторонняя дорога. Предложение на предложения. И предложения должны быть адекватными. В свою очередь, российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы. Чем более жёсткие ультиматумы от них звучат, тем более упорное сопротивление народа. Тем больше мобилизуются украинцы", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что ни на какие ультиматумы Украина не пойдет и никогда не согласится.

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"За нами десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы. Наша позиция проста: переговоры должны быть реальными и адекватными", - отметил чиновник.

Также он добавил, что чем быстрее в РФ поймут безрезультативность подобного подхода, тем меньше потерь понесет государство.

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