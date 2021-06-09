Чемпион мира по высшему пилотажу рассказал мечте вернуться в Крым

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Чемпион мира по высшему пилотажу Тимур Фаткуллин мечтает вернуться в Крым на своём самолёте, рассказал он в рамках проекта "Робимо українське", который подготовила группа "Метинвест" к своему 15-летию.

"Сейчас, летая здесь, я очень бы хотел пролететь над бабушкиным домом, который ждет меня. Я несколько лет не ездил в Крым. И в один день я все ещё мечтаю, что я прилечу туда, сяду, родители там разобьют огни. Это будут сумерки. Я сяду на поле куда-нибудь, и они будут встречать меня. И старший брат. И это будет таким большим делом каким-то, сбывшейся мечтой", - сказал он.

"Нас зовут именно как украинскую команду. Нам вдвойне приятно от этого, что нам есть что экспортировать, и что это ценится на международной арене... То есть в мире ми "робимо українське"", - добавил Фаткуллин.

Посмотреть полностью выпуск "Робимо українське", посвящённый Тимуру Фаткуллину, можно на странице проекта.

Также в рамках проекта "Робимо українське" будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.