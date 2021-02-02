"Через 10 лет будет просто караул": эксперт оценил состояние подземных коммуникаций в городах Украины

В каком состоянии на самом деле находятся все трубы подземной сети, не знает никто / Фото ТСН

Подземные коммуникации украинских городов ветшают, проблемы везде одинаковые - разница лишь в масштабах. Если не начать решать эту проблему уже сейчас, то через 10-15 лет ситуация будет катастрофической.

Об этом заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко во время чата в Главреде и отметил, что на данный момент долгосрочной стратегии реновации сетей нет ни в стране в целом, ни в одном из городов.

По его словам, в каком состоянии на самом деле находятся все трубы подземной сети, не знает никто. Чтобы выяснить их состояние, необходимо провести технический аудит.

"У нас проводятся только отдельные ремонтно-восстановительные работы без какого-либо планирования. Так, например, летом проводят гидравлические испытания: отключают воду, увеличивают давление в сети – где прорвало, там и залатали, надеясь, что зимой больше нигде не рванет. Но бывают прорывы труб и зимой прорывы, тогда ремонт ведется по ходу дела. То есть деньги выделяются только на подобное обслуживание коммуникаций", - рассказал эксперт.

Также Скубченко акцентировал внимание на проблеме больших городов, где идет массовая застройка. По его словам, подземные сети строились у нас еще во времена Советского Союза, и никакой модернизации с тех пор не проводилось.

"Сети ветшают, а нагрузка на них возрастает. Однако требуется разное давление, чтобы подать воду или теплоноситель для 100 или 200 домов. Приходится либо увеличивать давление в сети, либо будет ухудшаться качество. Это – проблема, которая у нас никак не решается. А через 10-15 лет будет просто караул, потому так важно решением этой проблемы заниматься уже сейчас", - отметил глава Жилищного союза Украины.

По мнению эксперта, единственный выход - это переход к институту концессий. Должен прийти инвестор, который сразу вложит большую сумму в ремонт сетей, а уже потом будет отбивать свои инвестиции.

Как известно, в Киеве и других городах Украины периодически прорывает трубы. Например, на столичных Березняках прорвало трубу - струя холодной воды достигала верхнего этажа девятиэтажного дома. В районе Севастопольской площади прорвало трубу с горячей водой. При этом кипяток залил не только улицу, на которой произошел инцидент, но и соседние улицы и дворы.

Напомним: