Танковый парк Украины вырос с начала вторжения прошлого года, подсчитали аналитики Oryx.

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ВСУ уничтожают технику оккупантов / Генштаб ВСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Со времени начала полномасштабной войны в Украине танковый парк ВСУ вырос, в то время как у российских оккупантов сократился вдвое.

На основе подсчетов утраченной или захваченной российской техники, которые осуществила разведывательная группа Oryx, танковый парк Украины вырос с начала вторжения прошлого года, тогда как российский сократился вдвое, пишет Bloomberg.

Отмечается, что данные о танках, в частности, совпадают с парламентскими показаниями, данными во вторник начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином.

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"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 миллион снарядов в год. Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год", — заявил Радакин комитету по обороне законодательного собрания.

При этом также сократился разрыв и по артиллерии и реактивным системам залпового огня, хотя и с гораздо меньшим отрывом. В то же время многие считают такую оценку консервативной.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады якобы потеряли большое количество личного состава, а также Leopard и Bradley в ходе боев на Запорожском направлении. Однако на самом деле это враждебная ИПСО.

Как отметил главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус, в день, когда РФ заявила о более 300 "убитых" украинских бойцах бригады, на самом деле тогда погибло пятеро защитников.

Ранее пилот русских оккупационных войск, лейтенант Дмитрий Мишов дезертировал из армии агрессоров, нелегально пересек границу Литвы и сдался местным властям ‒ для того, чтобы не участвовать в войне в Украине.

Мишов говорит, что среди летчиков оккупационной армии потери очень велики. "Потери среди летчиков велики. Если сравнивать, например, с Афганом, я знаю, что там 333 вертолета потеряли. А у нас 10 лет Афгана повторили за год", – подытожил он.

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