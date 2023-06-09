"10 лет Афгана повторили за год": пилот армии РФ дезертировал и озвучил потери

Российский пилот, лейтенант ВКС РФ Дмитрий Мишов нелегально пересек границу Литвы и сдался миграционной службе, чтобы не участвовать в войне в Украине.

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Лейтенант Дмитрий Мишов дезертировал и убежал в Литву / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Пилот русских оккупационных войск, лейтенант Дмитрий Мишов дезертировал из армии агрессоров, нелегально пересек границу Литвы и сдался местным властям ‒ для того, чтобы не участвовать в войне в Украине. Об этом сообщает портал BBC.

Мишов заявил, что украинцы для него не враги, поэтому он и отказался быть соучастником преступления страны-агрессора РФ.

26-летний офицер отметил, что, когда перед вторжением в 2022 году командование начало выдавать оружие на тренировки, все поняли, что дело идет к войне. Тогда Мишов подал рапорт об увольнении, но не преуспел. И оказался в Беларуси.

Он утверждает, что не участвовал в боевых действиях, ни разу не залетал на территорию Украины, а лишь перевозил на вертолете Ми-26 разные грузы для российской армии по территории Беларуси.

Мишов заверил, что негативно относится к вторжению в Украину.

"Быть соучастником преступления я отказываюсь. Если бы меня заставили воевать и посадили на боевой вертолет, мне бы пришлось в связи со своей работой убивать. Я бы забрал несколько десятков жизней, вероятнее всего, и я бы этого не хотел, потому что украинцы мне не враги", – подчеркнул беглый россиянин.

Увольнение военного затянулось вплоть до сентября 2022 года, а когда российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в стране-агрессоре – вообще не вышло. Он должен был вернуться в расположение эскадрильи. Мишов перепробовал множество способов ‒ для того, чтобы избежать отправки на фронт. И наконец решился на побег.

Мишов говорит, что среди летчиков оккупационной армии очень велики.

"Потери среди летчиков велики. Если сравнивать, например, с Афганом, я знаю, что там 333 вертолета потеряли. А у нас 10 лет Афгана повторили за год", – подытожил он.

Причем, по его словам, если вопрос с техникой еще в принципе решаем, то с дефицитом квалифицированных пилотов справиться будет гораздо сложнее – ведь подготовка такого пилота, как Мишов, занимает более пяти лет и весьма дорогостояща.

Смотрите на видео интервью Дмитрия Мишова:

Истребители F-16 для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 мая сказал, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников запустить обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлять западными истребителями, в том числе и F-16.

Журналисты NBC выяснили, что США и союзники собираются предоставить Украине боевые самолеты F-16.

Согласно их информации, истребители могут отправить Киеву не напрямую, а через посредников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку обучения украинских пилотов и назвал решение "историческим". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, подтвердил создание авиационной коалиции.

Советник министра обороны Юрий Сак считает, что первые истребители F-16 Украина может получить уже осенью. Ориентировочные сроки поставки самолетов – конец сентября – начало октября.

Смотрите на видео - Истребители F-16 для Украины: кто и когда предоставит первые самолеты:

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