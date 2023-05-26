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"Patriot их съедят": в США летчик высмеял планы РФ атаковать Украину самолетами

Дмитрий Видоменко
26 мая 2023, 10:26 обновлено 26 мая, 10:31
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Подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон считает маловероятным, что Россия сможет сформировать "элитную" летную ударную группу для атак.
Самолеты, американский пилот
Самолеты, американский пилот / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Крайне маловероятно, что Россия сможет сформировать "элитную" ударную авиационную группу для атак по Украине, считает подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон, сообщает портал "Голос Америки".

"Ударная группа из России. Я бы относился к этому скептически. Я имею в виду, опять же, эти люди, если они действительно были бы "элитой", и это слово часто используют, но надо быть осторожными с этим словом, потому что многое из того, что выдают за такое, на самом деле не является "элитным"", — сказал он.

Как говорит Хэмптон, если бы у страны-агрессора РФ была возможность такую группу сформировать и использовать, то это было бы сделано еще в минувшем году.

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"Россияне очень искусны в одном — в пропаганде. Мне это попахивает пропагандой. Если это бомбардировочные силы, о которых говорят британцы, тогда ваши МиГ-29 очень способны противостоять бомбардировщикам, которые пытаются проникнуть в вашу страну", — сказал он.

Летчик прямо говорит ‒ американские системы ПВО Patriot русских оккупантов "съедят и выплюнут".

"Так пусть приходят. Еще несколько человек никогда не вернутся домой", — сказал он.

Дело в том, что британская разведка несколько раз назад сообщала ‒ страна-агрессор, Россия, вероятно, создает "элитную" авиационную группу под кодовым названием "Шторм" для атак против Украины

Истребители F-16 для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 мая сказал, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников запустить обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлять западными истребителями, в том числе и F-16.

Журналисты NBC выяснили, что США и союзники собираются предоставить Украине боевые самолеты F-16.

Согласно их информации, истребители могут отправить Киеву не напрямую, а через посредников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку обучения украинских пилотов и назвал решение "историческим". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, подтвердил создание авиационной коалиции.

Советник министра обороны Юрий Сак считает, что первые истребители F-16 Украина может получить уже осенью. Ориентировочные сроки поставки самолетов – конец сентября – начало октября.

Истребители F-16 для Украины: кто и когда предоставит первые самолеты:

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