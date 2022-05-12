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Что будет делать Украина, если война затянется: в Минобороны назвали последствия и варианты действий

12 мая 2022, 02:40

Стратегия ждать, когда у противника закончатся ресурсы, очень рискованная.

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В Минобороны рассказали, что будет делать Украина, если война затянется/ Reuters, Минобороны Украины

Войну нельзя растягивать во времени, ее нужно завершить как можно быстрее. Ведь стратегия ожидания, когда истощится сторона противника, очень рискованна.

Украина сейчас получает много помощи от других государств, однако этот поток помощи не может быть вечным. Поэтому наше государство должно как можно быстрее победить Россию. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью LB.ua.

"Есть разные стратегии. Эта стратегия, что все устанут, у всех завершится ресурс, не самая лучшая и наоборот очень рискованная. И поэтому войну нужно завершать быстро, войну нужно завершать победно на пользу Украины, и максимально разгромить РФ, потому что это угроза для всего мира", – говорит Маляр.

Она отметила, что действия России показывают всему миру, что так поступать якобы можно. Поэтому если не остановить Путина сейчас, это "развяжет руки многим".

Если война затянется, возможны технологические паузы

Войска как украинской, так и вражеской российской стороны не смогут воевать непрерывно без пауз. Поэтому в случае затягивания войны такие паузы неизбежны, говорит заместитель министра обороны Украины.

"Если война затягивается, а два месяца – это уже затягивается, то технологические паузы нужны на самом деле всем войскам, потому что войска не могут бесконечно в одном режиме, если о нем мы говорим, наступать. Поэтому эти паузы безусловно будут", – отмечает Маляр.

Читайте такжеДумают, как уменьшить позор: пропагандистам РФ приказали готовить россиян к возможному поражению в войнеНо это не значит, что боевые действия будут приостанавливаться по всей линии фронта – это будет происходить фрагментарно.

"То есть где-то происходит перегруппировка, где-то заводятся другие войска, которые находятся в активной фазе, в активных боях. И, собственно, сейчас они этим занимаются. Поэтому рассчитывать, что будет пауза, и это как-то можно использовать, – нет, пожалуй", – говорит Маляр.

Ранее дипломат Александр Хара отметил, что у Путина не поднимется рука совершить самоубийство, однако российского диктатора может предать его окружение, в первую очередь – сотрудники спецслужб и военные.

Напомним, ранее в Минобороны Украины рассказали, что резервов вооружения путинской армии может хватить еще на несколько месяцев. Оперативно их пополнить не удастся – в условиях войны и наложенных на РФ санкций это может затянуться на годы, однако для России еще есть чем воевать.

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