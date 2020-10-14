"Чтобы я тебя, с*ка, не видел": в Киеве мужчина жестко проучил молодежь, певшую гимн РФ

Молодых людей наказали за пение гимна РФ / УНИАН

В Киеве мужчина провел жесткую воспитательную работу с молодыми людьми, которые на улице решили исполнить гимн государства агрессора – РФ.

Соответствующее видео, снятое очевидцами, опубликовали на портале YouTube.

Инцидент произошел в районе НСК Олимпийский. При этом две девушки расположились в зеленой зоне и запели гимн России, а их товарищ осуществлял видеосъемку.

На провокацию обратили внимание прохожие, оказавшиеся рядом. Один из них жестко высказал претензии компании неадекватных людей, после чего надавал по шее парню, сопроводив свою гневную тираду смачным пинком.

"Чтобы я тебя, с*ка, не видел", - бросил он вслед убегающему провокатору.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева произошла драка на акции против агитации за ЛГБТ.