"Давайте забудем обо всем": гауляйтер Сальдо внезапно заговорил на украинском о "мире"

Херсонский гауляйтер обратился лично к украинским военным и предложил "объединиться".

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Владимир Сальдо заговорил на украинском и попытался помириться с украинцами / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скриншот с видео

Херсонский коллаборант и гауляйтер Владимир Сальдо внезапно перешел на украинский и заговорил о "мире". Он призвал украинцев все забыть и "жить дружно". Видеообращение Сальдо уже разлетелось в Сети.

Сальдо обратился к украинским военным и просит "объединиться".

"Лично хочу обратиться к украинским воинам. Ребята ... Мы не враги. Поймите, мы преимущественно родные люди. И было время, когда мы, может, и спорили, а может и не спорили, но у нас есть все для того, чтобы забыть споры ... Давайте забудем обо всем, что было. Давайте объединимся и развернемся во вторую сторону и сделаем все, чтобы завершить войну. Но мы снова жили дружно вместе", - сказал Сальдо.

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Вместе с тем гауляйтер обвиняет украинские власти в уничтожении советских памятников, которые напрямую связаны со страной-агрессором. Он цинично говорит о том, что в РФ так якобы не делают и "не уничтожают объекты украинской культуры".

Сальдо говорит бред о том, что украинцы "напуганы" и намекает на то, что Америка воюет с РФ руками Украины. При этом гауляйтер вообще ничего не сказал о российских оккупантах, которые уничтожают украинские города и убивают украинцев. В день 9 мая он намекал на необходимость "объединиться" с РФ.

Смотрите видео о бреду херсонского гауляйтера Сальдо:

Владимир Сальдо заговорил на украинском и попытался помириться с украинцами / фото: скриншот

Парад 9 мая на Красной площади в Москве

В столице страны-агрессора России Москве 9 мая прошел так называемый "парад Победы", который длился около 45 минут. Директор РФ Владимир Путин быстро выступил со своей привычной пропагандой, во время которой обвинил Запад и Украину во всех бедах.

Путину привиделся якобы "нацизм" на Западе, а легитимную власть Киева он назвал, мол, "преступным режимом". При этом он размечтался о так называемой "победе". Авиации на "параде" не было, поскольку Москва, вероятно, опасалась воздушных атак.

Премьер-министр Риши Сунак разнес лживые утверждения кремлевского старца и напомнил о безоговорочной ответственности РФ за развязанную войну в Украине. Как подчеркнул британский премьер, Путин один несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину.

Также в Сети появилось видео, на котором видно как Путин испугался звука "взрыва". Он сразу остановился и начал вращаться в разные стороны, чтобы понять, что произошло.

Смотрите видео о том, как Кремль на парад 9 мая в Москве мог подвезти двойника вместо Путина:

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