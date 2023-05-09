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"Преступления РФ ужасны": Сунак жестко ответил на бред Путина насчет войны в Украине

Алексей Тесля
9 мая 2023, 17:52 обновлено 9 мая, 17:52
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Великобритания остается непоколебимой в поддержке народа Украины в этой агрессии, подчеркнул Риши Сунак.
Риши Сунак, Владимир Путин
Риши Сунак ответил Владимиру Путину / сайт Кремля, скриншот

Новый поток лживой пропаганды насчет войны в Украине, которым разразился диктатор Владимир Путин во время шабаша "победобесия" в Москве, не остался незамеченным в Великобритании.

Премьер-министр Риши Сунак разнес лживые утверждения кремлевского старца и напомнил о безоговорочной ответственности РФ за развязанную войну в Украине, сообщает The Telegraph.

Как подчеркнул британский премьер, Путин один несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину.

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"Преступления, которые совершаются (РФ в Украине – ред.), ужасны. Страдания, которые испытывает украинский народ, ужасны", – подчеркнул Сунак.

Он сказал, что Великобритания остается непоколебимой в поддержке народа Украины в этой агрессии.

"Это то, что я и Соединенное Королевство будем продолжать делать", – добавил британский премьер.

Напомним, во время парада в Москве Путин заявил, что он гордится нападением на Украину и мечтает о победе российских оккупантов.

"Решающие для судеб нашей Родины битвы всегда становились священными, мы гордимся теми, кто участвует в спецоперации, сейчас нет дела важнее", - грезит Путин.

При этом на кадрах с парада засветился и человек, который носит чемодан Путина. Что в том чемодане – неизвестно, однако в Сети наверняка будут шутить об экскрементах.

Что интересно, на "параде" был только один танк, да и то Т-34.

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