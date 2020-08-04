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"Подписал договор с дьяволом": Жвания рассказал, как Порошенко потворствовал "соросятам"

4 августа 2020, 14:56

По мнению Давида Жвания, Петр Порошенко открыто включил иностранных агентов в украинскую власть.

Жвания, Порошенко
Давид Жвания и Петр Порошенко / УНИАН

Экс-нардеп Давид Жвания (который много лет был соратником Петра Порошенко) утверждает ‒ тот в обмен на поддержку на президентских выборах организовал целую сеть иностранных агентов в Украине.

Свою версию событий Жвания озвучил в видеообращении на YouTube.

"Почему генпрокурор Венедиктова делает вид, что ничего не происходит, потому что она находится под влиянием иностранных агентов. В Украине у них легально действуют иностранная резидентура. Часть из этих людей все знаю - их теперь называют "соросята", они получают плату за продвижение иностранных интересов под видом грантовой помощи", ‒ рассказал Жвания.

Однако, по словам экс-нардепа, в Украине на высоких постах работают и прямые агенты разведок иностранных государств.

"Эта история тянется с 2014 года, когда Петр Порошенко в обмен на поддержку на выборах подписал договор с дьяволом. Он обязался сделать то, что не делает никто в мире - открыто включить иностранных агентов во власть", ‒ заявил Жвания.

Бывший нардеп утверждает: руководитель иностранной резидентуры в Украине ‒ бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили. Он отдает указание генеральному директору концерна Укроборонпром Айварасу Абромавичюсу, руководителю исполкома Национального совета реформ Украины Михаилу Саакашвили и многим другим.

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Напомним, ранее Давид Жвания утверждал ‒ в 2014-м он вместе с тогдашним послом Украины в Германии Павлом Климкиным принимал участие в передаче взятки в размере 5 млн евро одному из чиновников в ФРГ ‒ ради оказания поддержки кандидатуры Петра Порошенко на президентским выборам.

новости Украины Давид Жвания Петр Порошенко
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