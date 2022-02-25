"Дегуманизация украинцев": Кулеба заявил о подготовке масштабной провокации России

Дмитрий Кулеба / Reuters

В ходе вторжения России в Украину готовится масштабная провокация для того, чтобы обвинить украинцев в бесчеловечных действиях.

Об этом Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что не стоит верить фейкам.

"По данным разведки, Российская Федерация планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", - отметил Кулеба в Twitter.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил Владимир Зеленский.

Также мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей Киева не выходить из домов или укрытий, поскольку Киев вступил в фазу обороны. Об этом киевский градоначальник рассказал во время экстренного брифинга.