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"Делают свой имидж": Свитан обвинил политиков в хейте "Пташки" из Азовстали

19 декабря 2022, 23:12
Полковник запаса считает, что обсуждение историй освобожденных из плена может навредить тем, кто еще находится в плену.
Екатерина Полищук Пташка, Роман Свитан
Роман Свитан объяснил, почему захейтили "Пташку" / Коллаж фото t.me/ptahosavrik, скриншот с видео

Освобожденная из российского плена украинская парамедик Екатерина Полищук, которая больше известна по своему позывному "Пташка", оказалась под волной хейта. В сторону 21-летней девушки полился негатив после того, как президент Украины Владимир Зеленский вручил ей награду, а та, в свою очередь, похвалила его на своей странице в соцсети.

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что таким образом некоторые политики пытались пропиариться. Об это он заявил в ходе чата на Главреде.

"Так случается, когда политики начинают на военных делать себе имидж", - сказал Свитан.

Он также убежден, что до окончания войны нельзя вручать награды военным, которые вернулись из плены, так как это "вредит тем, кто еще в плену".

"Не надо трогать никого, кто был в плену. Совсем. Не надо их награждать до окончания войны. Это должно быть табу. Уже после войны с пленными можно будет как-то работать. А пока мы не заберем из плена всех украинцев, тема пленных не должна открыто обсуждаться. Это вредит и тем, кто уже освобожден, и тем, кто еще в плену", - сказал Роман Свитан.

Напомним, Екатерина "Пташка" Полищук прославилась после того, как в сеть попало видео ее пения под русскими бомбами в Мариуполе.

Она родом из Тернопольщины. Встать на защиту Украины девушка решила весной 2021 года. И вскоре успешно окончила медицинские курсы. Родителям о том, что отправилась на передовую в Мариуполь, девушка сказала уже постфактум. Боялась, чтобы они не беспокоились.

21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В их число вошли и Екатерина Полищук вместе с Дмитрием Казацким.

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