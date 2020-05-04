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НАБУ открыло уголовное дело против генпрокурора Венедиктовой

4 мая 2020, 20:27

Производство инициировал Высший антикоррупционный суд.

Венедиктова
Венедиктова стала фигурантом уголовного дела НАБУ / @dbr.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой, причиной послужило незадекларированное имущество.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", – сказано в ответе Бюро на запрос РБК-Украина.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Венедиктовой. Иск подал одесский активист Сергей Стерненко. Он утверждает, что генпрокурор не задекларировала часы за 10 тысяч евро, а также членство в общественной организации с признаками доходности. Факт нарушения главой Офиса генерального прокурора законов проверит следствие и вынесет вердикт.

Напомним, в Киеве состоялась акция участников общественной инициативы Кто заказал Катю Гандзюк. Ее участники пришли под Офис президента на улице Банковой. Они раскритиковали расследование дела об убийстве Гандзюк, в частности, деятельность нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Как ранее сообщалось, уголовное дело о возможных злоупотреблениях бывшего президента Петра Порошенко открыто Офисом генерального прокурора.

Ирина Венедиктова Офис генпрокурора новости Украины уголовное дело
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