Венедиктова прогнозирует результат в деле Шеремета через два месяца

Генпрокурор Ирина Венедиктова прогнозирует, что через два месяца может быть результат в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета / @dbr.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пообещала результат в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета уже через два месяца. Об этом она заявила в интервью Украинской правде.

Генпрокурор пожаловалась, что дело очень сложное, однако в нем виден конец.

"Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится он нам или не понравится. Но это уже будет результат", — заявила она.

Читайте такжеУбийство Шеремета: в Офисе генпрокурора рассказали, как движется делоПо ее словам, не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда.

"Можно я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и что оно будет - будем видеть", - сообщила она.

Напомним, ранее, в конце 2019 года, украинские правоохранители выдвинули подозрение в убийстве Павла Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру/нейрохирургу Юлии Кузьменко, а также рок-музыканту и участнику АТО Андрею "Риффмастеру" Антоненко.