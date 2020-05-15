В СБУ выписали подозрение за атаку на Стерненко убитому им человеку - СМИ

Сергей Стерненко / УНИАН

Сотрудники СБУ объявили о подозрении Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову, которые совершили нападение на общественного активиста Сергея Стерненко в 2018-м году в Одессе.

Такое сообщение опубликовал портал Украинская правда со ссылкой на собственные источники в спецслужбе. Суть ситуации в том, что Кузнецов умер на месте инцидента от ножевых ранений, которые нанес ему Стерненко.

Как позднее рассказали в пресс-службе СБУ, действия Кузнецова и Исайкула были квалифицированы следствием как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений (статья 296 УК Украины).

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2018 года Стерненко в Одессе смертельно ранил ножом жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил Александра Исайкула. Сам активист утверждает, что совершал свои действия исключительно в рамках необходимой самообороны. Исайкул, по данным следствия, уехал и находится за границами Украины.

На данный момент Нацполиция расследует убийство напавшего на Стерненко как умышленное. Сейчас это дело передано по инстанции из Одессы в Киев.