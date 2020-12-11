Дело в шляпе: в ПЦУ закатили скандал из-за новогодней елки и вспомнили о Хэллоуине

Новогодняя елка в Киеве / Фейсбук И.Сидора

Представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.

В своем Facebook он написал, что установка на макушке елки ведьмовского колпака является крайне неудачным решением.

"К какому празднику мы готовимся? Рождеству или Хэллоуину? Уж если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужен здравый смысл и стоит увенчать елку звездой, символизирующей Рождество, свет, надежду. А не колдовской шляпой, которая с Рождеством и Новым годом ничего общего не имеет", — пишет представитель ПЦУ.

/ Фейсбук И.Сидора

Он добавил, что подобные эксперименты должны проводиться не на главной елке страны и не на святом месте возле стен Софийского собора.

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Отметим, что верхушка елки сделана из светящихся гирлянд и лозы. Высота елка по окончанию монтажа составит 31 метр в высоту, а зажгут ее традиционно 19 декабря – в День святого Николая.