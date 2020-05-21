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"Президент Канады": у Зеленского оконфузились с вышиванкой-подарком для Трюдо

21 мая 2020, 17:07

Сотрудники Офиса президента допустили досадную ошибку в посте ко Дню вышиванки.

Офис президента
Сотрудники Офиса президента угодили в географический конфуз / УНИАН

Сотрудники Офиса президента Украины допустили досадную ошибку в Facebook-посте, который был посвящен подаркам от Владимира Зеленого и его супруги Елены ‒ предназначенным в честь Дня вышиванки главам других государств.

"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран ", - говорится в тексте, который опубликован на странице ОП.

Конфуз ситуации в том, что должности "президент Канады" не существует как таковой. Эта страна ‒ как бывшая британская колония ‒ входит в Британское содружество и ее формальной главой является представленная генерал-губернатором королева Елизавета II из династии Виндзоров. Правительство же Канады возглавляет премьер-министр Джастин Трюдо, которого, видимо и имели в виду в офисе президента.

Вскоре текст сообщения сотрудники ОП изменили ‒ убрав слово "президенты" и заменив его на "лидеры". А упоминание "первых леди" вовсе стерли из текста.

Напомним, ранее в похожий географический конфуз попала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Она решила похвастаться в соцсетях новым платьем и рассказать о своей "латвийской командировке". Дело, однако, было в том, что пребывала Мендель вместе с Зеленским с официальным визитом в соседней прибалтийской стране – Литве. Позже пресс-секретарь президента попыталась оправдать конфуз тем, что она специально "троллила" пользователей Сети.

новости Украины Джастин Трюдо офис президента День вышиванки
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