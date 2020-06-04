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Малюська анонсировал продажу украинских тюрем

4 июня 2020, 16:51

В Украине 27 законсервированных тюрем, рассказал Денис Малюська.

декриминализация, решетка, тюрьма
Украинские тюрьмы готовят к распродаже / Обозреватель

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о планах по продаже "законсервированных" тюрем.

Как сообщает пресс-служба Минюста, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (№3591), который позволит не только продавать "законсервированные" тюрьмы, но и использовать 70% поступлений от их продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 29 и 30 Бюджетного кодекса, согласно которым предполагается отнести к доходам общего фонда (30%) и специального фонда (70%) бюджета средства, полученные от продажи, в соответствии с законом "Об управлении объектами государственной собственности", недвижимого имущества Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, который непосредственно не обеспечивает выполнение установленных законодательством задач и функций.

Читайте такжеМалюська похвастался открытием платных камер в СИЗО и озвучил расценки"На сегодняшний день у нас существует 27 законсервированных тюрем, использовать которые, например, для разгрузки следственных изоляторов, невозможно. Кроме того, за последние три года наполнение тюрем сократилось и стабилизировалось примерно на уровне 35 тыс. человек. Ввиду этого сегодня мы считаем целесообразным закрыть в 2020 году 9 учреждений исполнения наказаний и "донаполнить" соответствующие по режиму тюрьмы, оптимизируя таким образом расходы на тюремную систему", - сообщил Малюська.

По его словам, средства, которые поступят в спецфонд госбюджета, будут направлены на строительство, реконструкцию (реставрацию) и капитальные ремонты объектов Государственной уголовно-исполнительной службы.

"Благодаря продаже замороженных тюрем, которых у нас избыток, мы сможем вынести старые следственные изоляторы за пределы городов или в промзоны, повысить стандарты содержания заключенных и соблюдения их прав и уменьшить расходы на текущее содержание СИЗО благодаря энергоэффективности и отсутствию необходимости в постоянных ремонтах", - заявил министр.

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Напомним, ранее инициативу Малюськи с внедрением в украинских СИЗО платных камер жестко раскритиковала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, внедрение платных камер повышенного комфорта в украинских СИЗО является дискриминацией, которая ущемляет арестованных по признаку имущественного благосостояния.

Минюст Денис Малюська тюрьмы
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