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Премьер пояснил, как украинские предприниматели преодолели кризис после карантина

6 июня 2020, 23:51

Глава правительства констатировал, что стремительно открываются новые предприятия.

Шмыгаль
Шмыгаль порадовал предпринимателей / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине количество вновь зарегистрированных предприятий достигло уровня докарантинных времен, поэтому отрасль полностью вышла из кризиса.

"Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5000 новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, такой результат – всецело заслуга антикризисных мер правительства. Он напомнил, что Кабмин обновил программу кредитования "5-7-9%". Снимаются административные барьеры, а ставка на рефинансирование будет снижена фактически до 0%.

Шмыгаль добавил, что правительство подало в парламент законопроект, который запустит программу Новые деньги для украинских предпринимателей. Эффективный ресурс позволит предоставить доступ к дешевым ресурсам практически под 0%. Премьер высказал надежду, что депутаты оперативно проголосуют за необходимую инициативу.

Как ранее говорил Шмыгаль, в этом году Украина должна получить два транша от Международного валютного фонда – 1,9 миллиарда и 1,6 миллиарда долларов.

Напомним, на днях был опубликован полный текст нового меморандума Украины с Международным валютным фондом. Согласно документу, для получения денежных средств Киев должен будет ужесточить налоги, повысить пенсионный возраст, а также увеличить тарифы на потребление электроэнергии и газа для населения.

новости Украины Денис Шмыгаль премьер-министр предпринимательство
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