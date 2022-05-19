Десятки рашистов "перемололи" вместе с техникой: ВСУ нанесли мощный удар на Донбассе

ВСУ нанесли мощный удар по российским оккупантам / Нацгвардия

За сутки на востоке страны украинские защитники ликвидировали 40 российских оккупантов, рассказали в оперативно-тактической группировке Восток.

"Потери врага составляют: личного состава – 40, танков – 2, БТР – 2", - говорится в сообщении ОТГ Восток в Facebook.

В то же время по данным группировки Объединенных сил, за сутки в Донецкой и Луганской областях уничтожено 8 вражеских танков и 14 единиц боевой бронированной техники.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", - говорится в сводке.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 8 вражеских танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

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Ранее сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.

Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.

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