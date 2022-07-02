"Дети притворились мертвыми": в Минобороны РФ рассказали бредни о ракетном ударе по Одесчине

РФ обстреляла Одесскую область ракетами и врет о случившемся / ГСЧС Украины

В России путинские пропагандисты заявили, что украинские дети в Одесской области на самом деле не погибли от ракетного удара, а "притворились мертвыми". При этом, там утверждают, что в "постановке" якобы принимали участие сотрудники международной организации ЮНИСЕФ. Такой бред опубликовало пропагандистское издание Комсомольская правда, ссылаясь на Минобороны РФ.

В ведомстве утверждают, что украинская власть якобы приготовила массовку из 30 детей, "выступающих в роли погибших и пострадавших".

Там добавили, что в местах дислокации ВСУ, по которым РФ угрожает ударами, якобы постоянно будут находиться мирные люди.

В Минобороны РФ в очередной раз попытались оправдаться и заявили, что российские оккупанты не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и относятся к мирному населению "исключительно гуманно".

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Ракетные удары по Одесской области

Напомним, поздно ночью 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха. В результате удара18 человек погибли, среди них два ребенка, 30 человек ранены.

Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж. Из-под завалов удалось спасти 7 человек, среди них три ребенка.

В результате удара по базе отдыха погибли три человека, один из которых ребенок. Еще один человек был ранен.

Ракетный удар по Одесчине был нанесён самолетами стратегической авиации по направлению Черного моря.

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